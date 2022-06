Scontro M5s | riunione emergenza Di Maio | ' Attaccato con livore e odio Creano instabilità a governo'

(Di domenica 19 giugno 2022) - Resa dei conti nel Movimento durante il consiglio nazionale convocato dopo la bagarre sulla risoluzione per la fornitura di nuovi armi all'Ucraina. Diduro con i vertici. Non fate autocritica ...

Pubblicità

Carmeli33392291 : Fuori i secondi – Conte, probiviri, nomenclatura di conio recente – e spazio sul ring ai veri rivali: Luigi Di Maio… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Non c'è ancora un esito ufficiale alla riunione del Consiglio Nazionale M5s convocato da Conte nella serata di ieri per f… - ansaeuropa : Lo scontro interno al M5S, la risoluzione di maggioranza del Parlamento italiano sull'Ucraina, la sfida energetica… - Candid_S_Voce : Stampa e Palazzo: il voto sulle armi a Kiev e lo scontro nel M5s - - telodogratis : Stampa e Palazzo: il voto sulle armi a Kiev e lo scontro nel M5s -

Nei giorni dellotra i vertici pentastellati e Di Maio, torna a parlare il fondatore e garante. 'Siamo tutti qui per andarcene, ma possiamo scegliere di lasciare una foresta rigenerata o ...Le croci delsono tante, troppe perché Grillo tolleri anche fronde interne di questa portata. ...Di Maio Ecco perché dopo la reprimenda a Di Maio di un Consiglio nazionale 'soft' e loaspro ...Un probabile riferimento, quello di Grillo, allo scontro in atto tra i vertici pentastellati e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. LEGGI ANCHE: Fico: “Non comprendo gli attacchi di Di Maio su ...Beppe Grillo si rivolge direttamente a Di Maio dopo la querelle di ieri con il Movimento 5 Stelle: chi non crede nei valori del Movimento deve avere il coraggio di dirlo e farsi da parte “Qualcuno non ...