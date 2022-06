Psg rosso record | L’Equipe | verso i 300 milioni di perdita nel bilancio 2022

(Di domenica 19 giugno 2022)per il PSG. Stando a quanto riportato dal quotidiano francese, dopo il -224delal 30 giugno 2021, si appresta a chiudere un altroin. Quest’ultima si attesterebbe tra i 200 e i 300di euro. La situazione potrebbe addirittura peggiorare nel 2023, quando entrerà in vigore anche il maxi-contratto di Kylian Mbappé. Proprio per questo, secondo il quotidiano francese, uno dei prossimi obiettivi del club parigino sarebbe alleggerire la rosa. Sono infatti tornati dai prestiti Sarabia, Rafinha, Kalimuendo, Areola e Rico. A centrocampo poi il PSG punta Vitinha e Renato Sanches, e non ci sono pedine inamovibili, fatta eccezione per Verratti. Per ora i giocatori in uscita sono una quindicina, anche ...

... che ha un ottimo rapporto con Fali Ramadani, agente di Koulibaly, non convince a causa dei conti indel club di Laporta in virtù anche degli stringenti paletti della Liga. Ilinvece sembra ...I giallo -- blu andranno in trasferta a Momo (Novara),ospiteranno il Colleretto Pedanea e giocheranno in campo neutro con il. Impossibile azzardare pronostici, visto quello che è successo ... Il PSG verso 300 milioni di rosso a bilancio nel 2022 Rosso record per il PSG. Stando a quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, dopo il -224 milioni del bilancio al 30 giugno 2021, si appresta a chiudere un altro bilancio in perdita. Quest’ult ...Il pesante rosso a bilancio a cui va incontro il Paris-Saint Germain rischia di far saltare il trasferimento di Milan Skriniar a Parigi. Ne è sicuro L'Equipe, che tra ...