Orlando | “Stabilire un parametro sotto il quale non sia degno lavorare”

(Di domenica 19 giugno 2022) ROMA – Intervenendo al Forum PA, il ministro del lavoro Andreahalineato come la fascia di povertà sia destinata a crescere se non si pongono dei rimedi: “Lavoro povero significa pensioni povere e ingiustizie proiettate nel futuro”, è il pensiero del ministro. “Bisognaunilnon sia. Credo che sul salario minimo si debba andare avanti tenendo conto delle peculiarità del nostro Paese, ma avendo chiaro l’obiettivo: impedire che chi lavora resti povero”, dice. E ancora: “Ci si meraviglia che alcune persone non siano d’accordo nell’accettare dei lavori precari a 800 €, invece ci si dovrebbe meravigliare che molti e per molto tempo lo abbiano accettato. Sono molto ...

Forumpa - Il Forum della Pubblica Amministrazione

