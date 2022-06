Pubblicità

Eurosport_IT : RECORD AZZURRO!!!! ???????? Thomas Ceccon con 22'88 è nuovo record italiano, facendo segnare il secondo miglior tempo… - Agenzia_Ansa : La squadra azzurra di nuoto sincronizzato si avvicina alla finale del Mondiale di Budapest di martedì prossimo. Att… - TgLa7 : #Nuoto:, #Mondiali: oro Martinenghi nei 100 rana - codapurple : RT @rtl1025: ?? L'azzurro Nicolò #Martinenghi ha conquistato la medaglia d'oro nei 100 metri rana ai Mondiali di #nuoto in corso a #Budapest - grazianorossi : ?? Meraviglioso Nicolò #Martinenghi???? medaglia d'oro?? nei 100 rana ai Mondiali di #nuoto di Budapest! #FINABudapest2022 -

BUDAPEST - Strepitoso Nicolò Martinenghi . Aididi Budapest conquista la medaglia d'oro nei 100 rana, dopo il bronzo della scorsa estate alle Olimpiadi di Tokyo.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLANUOTO) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEIDI18.02: Gli atleti stanno raggiungendo il bordo vasca con la presentazione 18.01: Nicolò ...Quinto posto nella finale del doppio tecnico per le azzurre Linda Cerruti e Costanza Ferro, tra le coppie più affiatate e longeve del sincro Made in Italy, al quinto mondiale insieme. L'oro è andato a ...ROMA, 19 GIU - L’azzurro Nicolò Martinenghi ha conquistato la medaglia d’oro nei 100 metri rana ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest.