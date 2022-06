Nuoto, Benedetta Pilato irradia ai Mondiali! Accede alla finale dei 100 rana con il 2° tempo! Fuori Arianna Castiglioni (Di domenica 19 giugno 2022) Benedetta Pilato lancia il guanto di sfida nei 100 rana. La giovanissima nuotatrice azzurra Accede alla finale ai Mondiali di Nuoto di scena a Budapest, in Ungheria, vincendo la propria semifinale e facendo registrare il secondo tempo assoluto in 1.05.88, alle spalle della sola tedesca Anna Elendt. Fuori invece Arianna Castiglioni, quinta nella stessa heat della Pilato e undicesima assoluta in 1.06.59. Una gara che sembrava essersi messa bene per entrambe nella prima vasca, con i loro differenti approcci: se la Castiglioni va in progressione, la Pilato opta per la solita partenza bruciante nei primi 50 metri, virando al secondo posto alle spalle della ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022)lancia il guanto di sfida nei 100. La giovanissima nuotatrice azzurraai Mondiali didi scena a Budapest, in Ungheria, vincendo la propria semie facendo registrare il secondo tempo assoluto in 1.05.88, alle spalle della sola tedesca Anna Elendt.invece, quinta nella stessa heat dellae undicesima assoluta in 1.06.59. Una gara che sembrava essersi messa bene per entrambe nella prima vasca, con i loro differenti approcci: se lava in progressione, laopta per la solita partenza bruciante nei primi 50 metri, virando al secondo posto alle spalle della ...

Pubblicità

OA_Sport : Benedetta Pilato con il secondo tempo assoluto nei 100 rana, è in finale. Fuori la Castiglioni - Michele75681042 : Sto guardando il nuoto e mi sto esaltando come una iena benedetta Pilato e Thomas cicogna sono due aliscafi viaggia… - antuan_rinaldi : Benedetta Pilato in finale rana con l'1:05.88 che commenta: 'Ho visto l'oro di Nicolò: ho più ansia nelle sue gare… - MRB_it : ????? | Benedetta Pilato conquista le semifinali dei 100 rana #MondoRossoBlù #MRB #Nuoto - SimonVenturini : ???? #SPORT • Benedetta d'oro a #Cipro! Un grande successo per il nuoto veneziano nei giorni scorsi alla… -