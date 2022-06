MotoGP, cadute, errori e insicurezze: così Francesco Bagnaia sta mettendo a repentaglio anche il futuro in Ducati (Di domenica 19 giugno 2022) Non è un momento facile per Francesco Bagnaia. Anzi, oggi ha forse toccato il punto più basso da quando corre nel Factory Team della Ducati. La strana caduta al principio del quarto giro del Gran Premio di Germania ha scatenato una reazione scomposta da parte del venticinquenne piemontese, letteralmente infuriato per quanto accaduto. Per carità, meglio vedere un pilota dare in escandescenze all’interno del box, piuttosto che ascoltare la solita litania delle dichiarazioni di circostanza pre-stampate. Questo dimostra quanto Pecco ci tenga a fare bene e da’ un tocco di sacrosanta umanità in un mondo spesso anestetizzato da addetti stampa o logiche relative all’immagine. Però, al tempo stesso, da’ la misura della scarsa serenità del numero 63. L’appuntamento con il titolo mondiale è definitivamente rimandato al prossimo anno, perché ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Non è un momento facile per. Anzi, oggi ha forse toccato il punto più basso da quando corre nel Factory Team della. La strana caduta al principio del quarto giro del Gran Premio di Germania ha scatenato una reazione scomposta da parte del venticinquenne piemontese, letteralmente infuriato per quanto accaduto. Per carità, meglio vedere un pilota dare in escandescenze all’interno del box, piuttosto che ascoltare la solita litania delle dichiarazioni di circostanza pre-stampate. Questo dimostra quanto Pecco ci tenga a fare bene e da’ un tocco di sacrosanta umanità in un mondo spesso anestetizzato da addetti stampa o logiche relative all’immagine. Però, al tempo stesso, da’ la misura della scarsa serenità del numero 63. L’appuntamento con il titolo mondiale è definitivamente rimandato al prossimo anno, perché ...

