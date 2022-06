Milinkovic Savic via dalla Lazio? Kezman ha una convinzione: le ultime (Di domenica 19 giugno 2022) Milinkovic Savic potrebbe lasciare la Lazio? Mateja Kezman, agente del centrocampista serbo, è convinto di una cosa Il futuro di Milinkovic Savic potrebbe essere definito nei prossimi giorni e potrebbe portarlo lontano dalla Lazio. Come riporta Il Messaggero, infatti, un nuovo scenario potrebbe verificarsi a breve. L’agente di Mateja Kezman è convinto che il Manchester United presenterà un’offerta da 55-60 milioni di euro, che potrebbero bastare per acquistarlo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022)potrebbe lasciare la? Mateja, agente del centrocampista serbo, è convinto di una cosa Il futuro dipotrebbe essere definito nei prossimi giorni e potrebbe portarlo lontano. Come riporta Il Messaggero, infatti, un nuovo scenario potrebbe verificarsi a breve. L’agente di Matejaè convinto che il Manchester United presenterà un’offerta da 55-60 milioni di euro, che potrebbero bastare per acquistarlo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : #MilinkovicSavic lascia la #Lazio? Il procuratore ha una convinzione ?? - InterJZ4Lamezia : TS - L'Inter non vende Casadei. Tra i paragoni con Milinkovic-Savic e i segreti rubati a Brozovic, al Torino solo i… - AnthonyUdeh17 : RT @Blue_Footy: Chelsea are interested in Milinkovic-Savic, while Lazio want Emerson Palmieri and Ruben Loftus-Cheek. {Corriere dello Spor… - tuttocalcioweb1 : #CalciomercatoLazio, #MilinkovicSavic non ha offerte. L'agente punta sul #ManchesterUnited #Calciomercato #Lazio - FcInterNewsit : TS - L'Inter non vende Casadei. Tra i paragoni con Milinkovic-Savic e i segreti rubati a Brozovic, al Torino solo i… -