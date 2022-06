LIVE GT World Challenge Europe Zandvoort 2022 in DIRETTA: Valentino Rossi cerca il riscatto dopo un sabato difficile (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA DIRETTA LIVE Presentazione GTWC Europe Zandvoort – Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Cronaca Q1 – Cronaca gara-1 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Q2 e della gara-2 dell’appuntamento di Zandvoort del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Manca sempre meno ad una nuova giornata d’azione in una delle piste più complesse dell’intero calendario. Dries Vanthoor/Charles Weerts (WRT #32/Audi) e Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello (Akkodis ASP #89/Mercedes) sono attesi in pista per un nuovo duello, una sfida molto interessante che purtroppo non abbiamo visto nella race-1 di ieri. Ricordiamo infatti i problemi per la temibile AMG GT3 ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LAPresentazione GTWC– Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Cronaca Q1 – Cronaca gara-1 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alladella Q2 e della gara-2 dell’appuntamento didel Fanatec GTPowered by AWS Sprint Cup. Manca sempre meno ad una nuova giornata d’azione in una delle piste più complesse dell’intero calendario. Dries Vanthoor/Charles Weerts (WRT #32/Audi) e Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello (Akkodis ASP #89/Mercedes) sono attesi in pista per un nuovo duello, una sfida molto interessante che purtroppo non abbiamo visto nella race-1 di ieri. Ricordiamo infatti i problemi per la temibile AMG GT3 ...

