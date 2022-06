LIVE Berrettini-Krajinovic 7-5 1-2, Finale ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: il serbo è avanti nel secondo set (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Sul nastro il diritto a sventaglio dell’azzurro. 15-0 Buona prima di Berrettini. 1-2 Il serbo conduce il secondo set. 40-30 Buona prima esterna di Krajinovic. 30-30 In corridoio la risposta dell’italiano. 15-30 Lunga la difesa di Krajinovic in uscita dal servizio. 15-15 VOLÉE IN TUFFO DI Krajinovic DOPO UL PASSANTE DI ROVESCIO A UNO MANO DI Berrettini 0-15 LUNGOLINEA AD APRIRSI IL CAMPO E 26º VINCENTE DIAGONALE DI Berrettini 1-1 Servizio a zero dell’italiano. 40-0 Servizio, recupero di rovescio e passante di Berrettini con Krajinovic sottorete. 30-0 DOVE L’HA MESSA Berrettini CON IL DIRITTO LUNGOLINEA 15-0 Ace centrale ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Sul nastro il diritto a sventaglio dell’azzurro. 15-0 Buona prima di. 1-2 Ilconduce ilset. 40-30 Buona prima esterna di. 30-30 In corridoio la risposta dell’italiano. 15-30 Lunga la difesa diin uscita dal servizio. 15-15 VOLÉE IN TUFFO DIDOPO UL PASSANTE DI ROVESCIO A UNO MANO DI0-15 LUNGOLINEA AD APRIRSI IL CAMPO E 26º VINCENTE DIAGONALE DI1-1 Servizio a zero dell’italiano. 40-0 Servizio, recupero di rovescio e passante diconsottorete. 30-0 DOVE L’HA MESSACON IL DIRITTO LUNGOLINEA 15-0 Ace centrale ...

Pubblicità

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #Queens Break di #Berrettini! Strappato il servizio a #Krajinovic per il 3-2 nel #secondoset della #finale! #live - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #Queens Solido in battuta #Berrettini, che riporta in equilibrio il #secondoset della… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #Queens Stesso trend del #primoset: #Krajinovic tiene il servizio e si riporta avanti su… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Berrettini in finale con Krajinovic all’Atp Queen’s di Londra Diretta - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #Queens Ancora un turno di servizio 'a tutta' per #Berrettini, che si porta sull'1-1 nel… -