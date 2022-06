Lazio - Romagnoli, occhio alle intrusioni: la trattativa (Di domenica 19 giugno 2022) ROMA - Depennate le altre opzioni italiane, ma attenzione alle offerte che arrivano da fuori. Alessio Romagnoli aspetta l'affondo della Lazio , potrebbe arrivare a inizio luglio, le esigenze tecniche ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 19 giugno 2022) ROMA - Depennate le altre opzioni italiane, ma attenzioneofferte che arrivano da fuori. Alessioaspetta l'affondo della, potrebbe arrivare a inizio luglio, le esigenze tecniche ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Romagnoli ha detto no a un club inglese, ha scelto la #Lazio (una pista da settembre), ma si chiude a 3,2 più bonu… - AlfredoPedulla : La #Lazio pronta a migliorare l’offerta per #Romagnoli e a chiudere. #Carnesecchi sempre prima scelta per la porta - Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: Il Tempo - Romagnoli ed Acerbi, destini incrociati tra Milan e Lazio - LALAZIOMIA : Calciomercato Lazio: altra proposta per Romagnoli, accordo vicino - L'Occhio - LALAZIOMIA : La Lazio alza l'offerta per Romagnoli, si può chiudere | Mercato | -