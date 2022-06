(Di domenica 19 giugno 2022) Una stagione intensa, tra molti alti e qualche calo, ma soprattutto per affermarsi come uno dei più affidabili nel suo ruolo. Il franceseperò adesso guarda al futuro, magari lontano dal ...

Lopez però adesso guarda al futuro, magari lontano dal Sassuolo che l'ha prelevato due anni fa dal Marsiglia. E al quotidiano marsigliese La Provence, il regista confessa la tentazione di cambiare. Sarri avrebbe individuato in Lopez del Sassuolo il rinforzo per la sua Lazio, ma per lasciarlo partire servono 25 milioni. La Lazio punta forte su Lopez del Sassuolo per rimpiazzare Lucas Leiva la prossima stagione. Il centrocampista, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe il rinforzo richiesto da Sarri per il centrocampo. La tentazione di Maxime Lopez: "Forse è il momento di cambiare" Le parole del regista francese al La Provence: "Qui sto bene ma ci sono molti club interessati, al Sassuolo fanno comodo le plusvalenze. E a Scamacca ho detto che..."