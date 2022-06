La difficile strada che porta da Kiev a Bruxelles (Di domenica 19 giugno 2022) Ucraina, Georgia e Moldova hanno presentato da poco domanda di adesione alla Ue. Tutti e tre hanno accordi di associazione con l’Unione e il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che ne riconosce la “prospettiva europea”. A proposito della ventilata concessione dello status di candidato membro dell’Unione Europea all’Ucraina in guerra, Igor Pellicciari ha fatto riferimento allo slogan “#santosubito” che echeggiò dopo la morte di Giovanni Paolo II sottolineando che “l’allargamento della Ue a nuovi Stati membri è tra i processi formali più articolati e dettagliati del Sistema Internazionale”. Avendo personalmente partecipato al processo di candidatura dell’Albania, posso testimoniare questa verità e fornire al lettore qualche dettaglio in più, su una materia alquanto ostica ma politicamente rilevantissima. Lo status di Paese candidato è conferito dal Consiglio europeo sulla ... Leggi su formiche (Di domenica 19 giugno 2022) Ucraina, Georgia e Moldova hanno presentato da poco domanda di adesione alla Ue. Tutti e tre hanno accordi di associazione con l’Unione e il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che ne riconosce la “prospettiva europea”. A proposito della ventilata concessione dello status di candidato membro dell’Unione Europea all’Ucraina in guerra, Igor Pellicciari ha fatto riferimento allo slogan “#santosubito” che echeggiò dopo la morte di Giovanni Paolo II sottolineando che “l’allargamento della Ue a nuovi Stati membri è tra i processi formali più articolati e dettagliati del Sistema Internazionale”. Avendo personalmente partecipato al processo di candidatura dell’Albania, posso testimoniare questa verità e fornire al lettore qualche dettaglio in più, su una materia alquanto ostica ma politicamente rilevantissima. Lo status di Paese candidato è conferito dal Consiglio europeo sulla ...

