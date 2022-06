Incidente in autostrada, due morti e un ferito grave. Disagi e code sull'A14 (Di domenica 19 giugno 2022) FANO - Due morti e un ferito grave. E' più grave di quanto sembrava nell'immediatezza dell'Incidente il bilancio della carambola sull'autostrada A14. L'Incidente poco dopo le 7.30, sulla Bologna - ... Leggi su leggo (Di domenica 19 giugno 2022) FANO - Duee un. E' piùdi quanto sembrava nell'immediatezza dell'il bilancio della carambolaA14. L'poco dopo le 7.30,a Bologna - ...

Pubblicità

AlexDanzi : @Darioantares1 @zaraluc50 Pure io sono sfrecciato a 230kmh in autostrada e non sono morto in un incidente. Altri si sono ammazzati a 80 kmh. - nico_r2022 : @Massimoizz Porca troia....ho detto,tanto chi vuoi che ci sia in autostrada adesso...direzione nord,verso Bologna..… - RedazioneLaNews : #Roma Incidente in A1: carambola tra auto e tir, morte due pallavoliste - MyWayASPI : Ore 08:45 19/06/2022 ?? #autostradaT90 GRANDE RACCORDO ANULARE ROMA Bivio Gra/Diramaz. Roma Sud… - MyWayASPI : Ore 08:36 19/06/2022 ?????? #autostradaT90 GRANDE RACCORDO ANULARE ROMA #trafficobloccato per incidente su Bivio Gra/D… -