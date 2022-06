Il vento salva Roma dalla catastrofe diossina Ma Fiumicino è nei guai

(Di domenica 19 giugno 2022) Tre giorni dopo l'incendio a Malagrotta iniziano a vedersi i primi effetti sui territori circostanti. La brutta sorpresa, in base agli ultimi dati di Arpa Lazio, arriva per. Il livello di diossine rilevato dal campionatore di Parco Leonardo, tra le ore 23 del 15 giugno e la mattina di venerdì 17, è superiore al valore di riferimento individuato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il risultato diè di 0,9 pg/m3, mentre il range suggerito dall'OMS va da 0,1 a 0,3. Va meglio a Malagrotta, dove la concentrazione diresta nei limiti e, anzi, scende: il 16 giugno il campionatore ha rilevato uno 0,3 e lo 0,2 il giorno dopo. Il sindaco Gualtieri incassa il miglioramento delle analisi - pur avendo confermato per altre 48 ore, con una nuova ordinanza, divieti e raccomandazioni nel raggio di 6 km dal sito - ma ...

