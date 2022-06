Il premio Oscar Paul Haggis fermato a Ostuni per violenza sessuale. Lui: "Sono innocente" (Di domenica 19 giugno 2022) Il regista canadese Paul Haggis (premio Oscar per la sceneggiatura del film Crash) è stato fermato oggi a Ostuni (Brindisi) con l'accusa di violenza sessuale e lesioni personali aggravate. Secondo quanto comunicato dalla Procura di Brindisi in una nota, il regista avrebbe costretto una giovane donna straniera a subire rapporti sessuali per due giorni a Ostuni dove partecipa alla kermesse 'Allora Fest'. "Fate accertamenti il prima possibile, Sono totalmente innocente" ha fatto sapere, attraverso il suo avvocato Michele Laforgia, il regista. Secondo quanto si è appreso, la famiglia ha raggiunto Haggis dall'America. Leggi su tg24.sky (Di domenica 19 giugno 2022) Il regista canadeseper la sceneggiatura del film Crash) è statooggi a(Brindisi) con l'accusa die lesioni personali aggravate. Secondo quanto comunicato dalla Procura di Brindisi in una nota, il regista avrebbe costretto una giovane donna straniera a subire rapporti sessuali per due giorni adove partecipa alla kermesse 'Allora Fest'. "Fate accertamenti il prima possibile,totalmente" ha fatto sapere, attraverso il suo avvocato Michele Laforgia, il regista. Secondo quanto si è appreso, la famiglia ha raggiuntodall'America.

Agenzia_Ansa : Il regista canadese premio Oscar Paul Haggis è stato fermato a Ostuni (Brindisi) con l'accusa di violenza sessuale… - repubblica : Il regista canadese Paul Haggis fermato per violenza sessuale a Ostuni. Il premio Oscar e' in Puglia per un festival - TgLa7 : Il regista canadese premio Oscar che ha firmato pellicole pluripremiate come 'Million dollari baby' avrebbe costret… - leone52641 : RT @FrancoScarsell2: “Fate accertamenti il prima possibile,sono totalmente innocente'.Si difende,Paul Haggis,il regista canadese,premio Osc… - NatMarmo : @Arturo_Scotto A lei dovrebbero dare il premio Oscar delle caxxate. -