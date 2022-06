Gara 6 finale scudetto Basket Serie A 2022 | Milano campione d’Italia

(Di domenica 19 giugno 2022) L’ Olimpiaper la 29esima volta nella sua storia. Al Forum, i meneghini battono la Virtus Bologna 81-64 inchiudendo lasul 4-2. Decisivi i due parziali di 10-0 in avvio di terzo e quarto periodo.: cosa è accaduto?strappa il tricolore dalle maglie di Bologna al termine di un match senza storia. Partenza bruciante dei padroni di casa che chiudono il primo quarto sul 29-16. Il vantaggio non è però rassicurante dato che la Virtus torna a farsi sotto portando lo svantaggio a ...

Agenzia_Ansa : L'Olimpia Milano vince il campionato italiano di basket. La squadra allenata da Ettore Messina ha vinto gara-6 dell… - Gazzetta_it : Milano campione d'Italia! Gara-6 senza storia: Virtus Bologna travolta #OlimpiaMilano #scudetto - fanpage : L'Olimpia Milano vince il suo 29esimo scudetto battendo in gara 6 al Mediolanum Forum la Virtus Bologna 81-64, e ch… - angiuoniluigi : RT @fanpage: L'Olimpia Milano vince il suo 29esimo scudetto battendo in gara 6 al Mediolanum Forum la Virtus Bologna 81-64, e chiudendo per… - rotaruchristina : RT @rtl1025: ???? L'#OlimpiaMilano vince il campionato italiano di #basket. La squadra allenata da Ettore Messina ha vinto gara-6 della final… -

