F1, orario TV8 di stasera: programma gara GP Canada 2022 in chiaro (Di domenica 19 giugno 2022) Cresce l’attesa per il Gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale 2022 di Formula 1. Sarà battaglia sul circuito di Montreal intitolato a Gilles Villeneuve: dietro al poleman Max Verstappen si è piazzato un fantastico Fernando Alonso, ancora sugli scudi nonostante le quaranta primavere sul groppone. Terzo in griglia il ferrarista Carlos Sainz, mentre il monegasco Charles Leclerc scatterà dalla 19esima posizione a causa delle modifiche alla power-unit. Settima fila per Sergio Perez, finito contro le barriere in Q2, mentre i piloti di casa Mercedes Lewis Hamilton e George Russell partiranno rispettivamente quarto e ottavo. Di seguito gli orari dettagliati del Gran Premio e la copertura televisiva. La gara sarà visibile in chiaro e in differita su TV8 alle 21.25. F1, perché Charles Leclerc partirà davanti a ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Cresce l’attesa per il Gran Premio del, nono appuntamento del Mondialedi Formula 1. Sarà battaglia sul circuito di Montreal intitolato a Gilles Villeneuve: dietro al poleman Max Verstappen si è piazzato un fantastico Fernando Alonso, ancora sugli scudi nonostante le quaranta primavere sul groppone. Terzo in griglia il ferrarista Carlos Sainz, mentre il monegasco Charles Leclerc scatterà dalla 19esima posizione a causa delle modifiche alla power-unit. Settima fila per Sergio Perez, finito contro le barriere in Q2, mentre i piloti di casa Mercedes Lewis Hamilton e George Russell partiranno rispettivamente quarto e ottavo. Di seguito gli orari dettagliati del Gran Premio e la copertura televisiva. Lasarà visibile ine in differita su TV8 alle 21.25. F1, perché Charles Leclerc partirà davanti a ...

