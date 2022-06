Europei Under 19, fase finale: risultati e classifiche (Di domenica 19 giugno 2022) L’Europeo Under 19 è alle battute conclusive. Dopo la fase elite, le squadre sono suddivise in due gironi da quattro. Le prime due classificate di ciascun gruppo vanno in semifinale. Negli anni pari, come in questa edizione, le fasi finali EURO U19 fungono da qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA U20 dell’anno successivo. IL REGOLAMENTO Sabato 18 giugno Ore 17:30, Slovacchia-Francia 0-5 Ore 20:00, Italia-Romania 2-1 Domenica 19 giugno Ore 17:30, Serbia-Israele 2-2 Ore 20:00, Inghilterra-Austria 2-0 Martedì 21 giugno Ore 17:30, Slovacchia-Italia Ore 20:00, Romania-Francia Mercoledì 22 giugno Ore 17:30, Israele-Austria Ore 20:00, Inghilterra-Austria Venerdì 24 giugno Ore 17:30, Romania-Slovacchia Ore 17:30, Francia-Italia Sabato 25 giugno Ore 20:00, Israele-Inghilterra Ore 20:00, Austria-Serbia Spareggio Coppa del Mondo Da ... Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) L’Europeo19 è alle battute conclusive. Dopo laelite, le squadre sono suddivise in due gironi da quattro. Le prime due classificate di ciascun gruppo vanno in semi. Negli anni pari, come in questa edizione, le fasi finali EURO U19 fungono da qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA U20 dell’anno successivo. IL REGOLAMENTO Sabato 18 giugno Ore 17:30, Slovacchia-Francia 0-5 Ore 20:00, Italia-Romania 2-1 Domenica 19 giugno Ore 17:30, Serbia-Israele 2-2 Ore 20:00, Inghilterra-Austria 2-0 Martedì 21 giugno Ore 17:30, Slovacchia-Italia Ore 20:00, Romania-Francia Mercoledì 22 giugno Ore 17:30, Israele-Austria Ore 20:00, Inghilterra-Austria Venerdì 24 giugno Ore 17:30, Romania-Slovacchia Ore 17:30, Francia-Italia Sabato 25 giugno Ore 20:00, Israele-Inghilterra Ore 20:00, Austria-Serbia Spareggio Coppa del Mondo Da ...

