Di Maria Juve, ancora nessuna risposta: le prossime mosse dei bianconeri (Di domenica 19 giugno 2022) Di Maria Juve, la risposta dell’esterno argentino dopo l’ultima offerta non è ancora arrivata: il punto sulla situazione La risposta di Di Maria alla Juve riguardo l’ultima offerta presentata non è arrivata come ci si attendeva. La deadline era fissata per questo fine settimana, ma ad oggi il Fideo, in vacanza ad Ibiza, non ha comunicato cosa intende fare. Ora, secondo Sky Sport, potrebbero presto esserci novità sulla posizione che assumeranno Cherubini e gli altri dirigenti bianconeri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022) Di, ladell’esterno argentino dopo l’ultima offerta non èarrivata: il punto sulla situazione Ladi Diallariguardo l’ultima offerta presentata non è arrivata come ci si attendeva. La deadline era fissata per questo fine settimana, ma ad oggi il Fideo, in vacanza ad Ibiza, non ha comunicato cosa intende fare. Ora, secondo Sky Sport, potrebbero presto esserci novità sulla posizione che assumeranno Cherubini e gli altri dirigenti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVE, TRATTATIVA SEMPRE VIVA PER DI MARIA Proposto un contratto 1+1 per l'argentino #SkySport… - Gazzetta_it : Di Maria-Juve, eppur si muove: fumata bianca a inizio settimana? - forumJuventus : (TS) 'Di Maria è chiamato a sciogliere i suoi dubbi in settimana. La Juve lo aspetta ma ha posto un limite'?… - MFajriyansyah : RT @NinoJfc: ?? DI MARIA HA DECISO ?? Di decidere domani ?? #DiMaria #Juve - zazoomblog : Di Maria cresce lattesa. Ecco perché il suo arrivo può dare il via al mercato della Juve - #Maria #cresce #lattesa… -