Dalla Francia – Trasferimenti: grande offerta dal Dortmund per Sébastien Haller (Ajax)? (Di domenica 19 giugno 2022) 2022-06-19 19:48:00 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia di L’Équipe: Autore di un’intera stagione con l’Ajax, con il quale resta a due scudetti in Olanda, Sébastien Haller potrebbe lasciare Amsterdam quest’estate. L’attaccante franco-ivoriano (27) è particolarmente interessante per il Borussia Dortmund, determinato a muoversi rapidamente per trovare un sostituto per Erling Haaland, partito per il Manchester City. Secondo la rivista olandese Voetbal Internationalil BVB ha già fatto una prima offerta di 33 milioni di euro per riscattare i tre anni di contratto che restano per il nazionale ivoriano (15 presenze, 4 gol). Haller è stato firmato dall’Ajax nel gennaio 2021 per 22,5 milioni di euro. Le sue prestazioni in ... Leggi su justcalcio (Di domenica 19 giugno 2022) 2022-06-19 19:48:00 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia di L’Équipe: Autore di un’intera stagione con l’, con il quale resta a due scudetti in Olanda,potrebbe lasciare Amsterdam quest’estate. L’attaccante franco-ivoriano (27) è particolarmente interessante per il Borussia, determinato a muoversi rapidamente per trovare un sostituto per Erling Haaland, partito per il Manchester City. Secondo la rivista olandese Voetbal Internationalil BVB ha già fatto una primadi 33 milioni di euro per riscattare i tre anni di contratto che restano per il nazionale ivoriano (15 presenze, 4 gol).è stato firmato dall’nel gennaio 2021 per 22,5 milioni di euro. Le sue prestazioni in ...

Pubblicità

fattoquotidiano : La coalizione macronista Ensemble è tallonata dalla Nuova unione popolare ecologica e sociale (Nupes) guidata da Je… - cmdotcom : #Calciomercato, dalla Francia: due ostacoli per #Skriniar al #Psg. L’#Inter non abbassa le richieste, i francesi pe… - giovannilegena : RT @Lorenzo62752880: Macron perde le legislative in Francia! Lontanissimo dalla maggioranza assoluta, forte aumento dei seggi per Mélenchon… - trararitipi : RT @LucaTraini1: #News #Cultura #Europa #Italia #Francia #France #Libro #Libri #Storia #Filosofia #Arte #Art #Musique #MONTESQUIEU A #MILAN… - NassaGiulia : @borghi_claudio Vogliamo! E non vediamo l’ora. Era il tempo e dalla Francia è sempre nato il cambiamento. Noi! Immo… -