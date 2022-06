Bis al Queen’s, Berrettini è ancora il Re del torneo: “Vittoria incredibile” (Di domenica 19 giugno 2022) Matteo Berrettini vince il torneo Atp del Queen’s, conquistando il secondo titolo consecutivo dopo Stoccarda e il secondo di fila nel circolo della regina. In finale, il numero uno azzurro, si è imposto in due set con il punteggio di 7-5, 6-4 in un’ora e mezza di gioco sul serbo Filip Krajinovi? attuale numero 48 al mondo, già battuto dall’azzurro in finale nel 2019 a Budapest. Berrettini, nonostante la Vittoria, uscirà dalla top 10 da domani. L’azzurro è stato scavalcato dal polacco Hubert Hurkacz, che ha conquistato il titolo nel torneo Atp di Halle superando in finale sull’erba tedesca il numero uno al mondo Daniil Medvedev. Il numero 5 del seeding si è imposto in due set con il punteggio di 6-1, 6-4 in un’ora e quattro minuti di gioco. Berrettini, che si è messo ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 19 giugno 2022) Matteovince ilAtp del, conquistando il secondo titolo consecutivo dopo Stoccarda e il secondo di fila nel circolo della regina. In finale, il numero uno azzurro, si è imposto in due set con il punteggio di 7-5, 6-4 in un’ora e mezza di gioco sul serbo Filip Krajinovi? attuale numero 48 al mondo, già battuto dall’azzurro in finale nel 2019 a Budapest., nonostante la, uscirà dalla top 10 da domani. L’azzurro è stato scavalcato dal polacco Hubert Hurkacz, che ha conquistato il titolo nelAtp di Halle superando in finale sull’erba tedesca il numero uno al mondo Daniil Medvedev. Il numero 5 del seeding si è imposto in due set con il punteggio di 6-1, 6-4 in un’ora e quattro minuti di gioco., che si è messo ...

