Australia, voglia di lontananza (Di domenica 19 giugno 2022) Snorkeling sulla barriera corallina, esplorazioni nella foresta pluviale guidati dagli aborigeni, resort cinque stelle immersi nella natura. Se volete partire, dopo due anni di lockdown, è il momento giusto. Il 22 giugno dall’Italia decolla il primo volo diretto per la terra dei canguri. E non servono più quarantene A Sydney, suonatori di strada iper tecnologici chiedono donazioni non in monetine, ma online, con un Qr code: anche questa oggi è l’Australia. In tutto il mondo cadono le restrizioni Covid e si può tornare a viaggiare. Quale momento migliore per scrollarsi di dosso il torpore e volare dall’altra parte del pianeta? Anche perché il 22 giugno la compagnia aerea Qantas inaugura la prima tratta diretta Sydney-Perth-Roma. Addio agli scali per raggiungere il continente «travestito» da Paese, grande il doppio dell’Europa, ma con appena 24 milioni di abitanti. Per ... Leggi su panorama (Di domenica 19 giugno 2022) Snorkeling sulla barriera corallina, esplorazioni nella foresta pluviale guidati dagli aborigeni, resort cinque stelle immersi nella natura. Se volete partire, dopo due anni di lockdown, è il momento giusto. Il 22 giugno dall’Italia decolla il primo volo diretto per la terra dei canguri. E non servono più quarantene A Sydney, suonatori di strada iper tecnologici chiedono donazioni non in monetine, ma online, con un Qr code: anche questa oggi è l’. In tutto il mondo cadono le restrizioni Covid e si può tornare a viaggiare. Quale momento migliore per scrollarsi di dosso il torpore e volare dall’altra parte del pianeta? Anche perché il 22 giugno la compagnia aerea Qantas inaugura la prima tratta diretta Sydney-Perth-Roma. Addio agli scali per raggiungere il continente «travestito» da Paese, grande il doppio dell’Europa, ma con appena 24 milioni di abitanti. Per ...

Pubblicità

problemiblondie : ogni volta che penso di andare in Australia mi ricordo dei mega insetti ragni serpenti che ci troverei e mi passa la voglia - SOURDVSEL : @justgretax no io sono proprio stanca per la prima volta in vita mia non sto avendo voglia di guardare le macchinin… - velovesluke : che voglia di tornare a vedere i 5SOS in australia comunque - fraontw : ho voglia di andare in australia -

L'estate sta arrivando e sarà 'rovente' da Nord a Sud AGI - Caldo, siccità e rincari da una parte; voglia di libertà, nonostante guerra e pandemia, dall'altra. L'estate 2022 sta arrivando, martedì 21 ...superiori alla media soprattutto in Asia e Australia ... Tennis: Sinner sceglie Cahill, il tecnico dei n.1 ...ancora voglia di cercare il top. E' n.5 del mondo e ha già vinto 7 Slam. I risultati immediati sono le vittorie nei tornei di Miami e di Roma. E nel gennaio del 2003 il successo agli Open d'Australia ... ByoBlu Altre notizie da non perdere Australia on the road. Sì, finalmente ora si può ripartire e riscoprire le emozioni del grande viaggio all’altro capo del mondo. Tra canguri e scogliere scoscese, piste nel deserto e degustazioni di ... Mondiali, l’Australia vola in Qatar: Perù fuori ai rigori L’Australia è la 31esima nazionale qualificata ai Mondiali del 2022 in Qatar. Il sogno di del Perù si infrange allo spareggio ... AGI - Caldo, siccità e rincari da una parte;di libertà, nonostante guerra e pandemia, dall'altra. L'estate 2022 sta arrivando, martedì 21 ...superiori alla media soprattutto in Asia e......ancoradi cercare il top. E' n.5 del mondo e ha già vinto 7 Slam. I risultati immediati sono le vittorie nei tornei di Miami e di Roma. E nel gennaio del 2003 il successo agli Open d'... ELEZIONI IN AUSTRALIA: VINCONO I LABURISTI Australia on the road. Sì, finalmente ora si può ripartire e riscoprire le emozioni del grande viaggio all’altro capo del mondo. Tra canguri e scogliere scoscese, piste nel deserto e degustazioni di ...L’Australia è la 31esima nazionale qualificata ai Mondiali del 2022 in Qatar. Il sogno di del Perù si infrange allo spareggio ...