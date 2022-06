"Amber Heard è una narcisista, ha mentito per tutta la vita", afferma una psicoterapeuta (Di domenica 19 giugno 2022) Una psicoterapeuta professionista ha appena pubblicato un video su YouTube in cui ha analizzato la personalità di Amber Heard, definendola una 'bugiarda narcisista'. Alcuni tratti fondamentali propri della personalità narcisista che è stata attribuita ad Amber Heard sono stati recentemente analizzati da una psicoterapeuta professionista: attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube chiamato Rise Beyond Abuse, Angelica ha parlato estensivamente di quanto la star di Aquaman sia incline a mentire. "Quello che ho visto durante questo studio sono i sintomi del disturbo narcisistico di personalità. Sono d'accordo con la diagnosi del disturbo borderline di personalità", ha esordito la psicoterapeuta. "Ha detto che sosterrà la sua ... Leggi su movieplayer (Di domenica 19 giugno 2022) Unaprofessionista ha appena pubblicato un video su YouTube in cui ha analizzato la personalità di, definendola una 'bugiarda'. Alcuni tratti fondamentali propri della personalitàche è stata attribuita adsono stati recentemente analizzati da unaprofessionista: attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube chiamato Rise Beyond Abuse, Angelica ha parlato estensivamente di quanto la star di Aquaman sia incline a mentire. "Quello che ho visto durante questo studio sono i sintomi del disturbo narcisistico di personalità. Sono d'accordo con la diagnosi del disturbo borderline di personalità", ha esordito la. "Ha detto che sosterrà la sua ...

