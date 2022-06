Pubblicità

tancredipalmeri : Un dramma che si aggiorna ogni minuto che passa. SportItalia dà voce alla piaga degli addii al nubilato e celibato… - OfficialUSLecce : Stagione sportiva 2022/23 #calciomercato ?? L’attaccante classe ‘94 #AssanCeesay è appena arrivato nel Salento per… - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Calciomercato Cremonese, Vasquez mette la firma… anche nello spogliatoio - Mediagol : VIDEO Calciomercato Cremonese, Vasquez mette la firma… anche nello spogliatoio - elias97inter : RT @tancredipalmeri: Un dramma che si aggiorna ogni minuto che passa. SportItalia dà voce alla piaga degli addii al nubilato e celibato ch… -

La Gazzetta dello Sport

... quasi con il pensiero che se non fossimo in quest'era digitale che permette di trasformare i ricordi in materia tangibile attraversopostati ovunque, tutto quel che vedo e rivedo non fosse mai ...Diretta Berrettini Van de Zandschulp/ Streamingtv, semifinale ATP Queen's ALESSIA ZECCHINI: "...Inter news/ Accordo per Lukaku vicino, tutto ok per Asllani "Da grande Vivrò il ... Calciomercato Inter, l'agente di Asllani: "Società d'accordo, tutti contenti" Le parole sul futuro dell'obiettivo di calciomercato della Roma hanno spiazzato Pinto e tutti gli altri interessati ...– Inter, terminato il primo incontro con l’agente di Asllani. Terminato in questi minuti l’incontro tra l’Inter e l’agente di Kristjan Asllani (vedi articolo), ecco le dichiarazioni video del suo proc ...