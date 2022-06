Vanessa Incontrada dal suo amico Gigi d’Alessio: il pubblico a Napoli le canta Sei bellissima (Di sabato 18 giugno 2022) E’ stata una serata magica quella in diretta da Napoli. Una serata che ha regalato ai fan di Gigi d’Alessio grande spettacolo. E in occasioni come queste, non possono mancare i veri amici, quelli che stanno con te sul palco e fuori dal palco. Vanessa Incontrada, lo è per Gigi d’Alessio. Insieme, i due, hanno condotto un programma per Rai 1, Vent’anni che siamo italiani e da quel momento tra loro, è nato un bellissimo rapporto di amicizia che si è consolidato nel tempo, come ha ricordato anche Vanessa ieri, sul palco del concerto di Napoli. Non sempre, tra chi fa spettacolo, nascono dei rapporti poi veri e sinceri. Ma Vanessa ha spiegato che Gigi, è stato al suo fianco in dei momenti anche difficili, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 18 giugno 2022) E’ stata una serata magica quella in diretta da. Una serata che ha regalato ai fan digrande spettacolo. E in occasioni come queste, non possono mancare i veri amici, quelli che stanno con te sul palco e fuori dal palco., lo è per. Insieme, i due, hanno condotto un programma per Rai 1, Vent’anni che siamo italiani e da quel momento tra loro, è nato un bellissimo rapporto di amicizia che si è consolidato nel tempo, come ha ricordato ancheieri, sul palco del concerto di. Non sempre, tra chi fa spettacolo, nascono dei rapporti poi veri e sinceri. Maha spiegato che, è stato al suo fianco in dei momenti anche difficili, ...

