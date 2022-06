(Di sabato 18 giugno 2022) "Chiunque dica che noi facciamo una politica che non è all'interno del contesto europeo che è antiatlantica o che non è all'interno della Nato non lo stando in buona fede", Lo ha detto la ...

Agenzia askanews

Le parole di Todde arrivano dopo che il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha accusato i suoi colleghi stellati di puntare a un "disallineamento" dell'Italia rispetto alla sua collocazione ... in quei giorni ci dovrebbe essere una congiunta sul tema delle armi in, ma vista la ... La vice di Conte, Alessandra, voluta da Di Maio come capolista alle Europee, attacca il ministro ... Ucraina, Todde (M5S): in malafede chi dice che siamo antiatlantici Le parole di Todde arrivano dopo che il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha accusato i suoi colleghi stellati di puntare a un "disallineamento" dell'Italia rispetto alla sua collocazione ...Stop all'invio di armi in Ucraina: sarebbe questa la richiesta di una parte del M5s, stando alla bozza della risoluzione sulla quale sono al lavoro alcuni senatori pentastellati in vista delle comunic ...