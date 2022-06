Ucraina | contraerea abbatte due missili russi su Odessa

(Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - Laa ha attaccato la scorsa notte la regione dicon dueda crociera "Onyx", che sono stati intercettati e distrutti dalla difesa aerea. Lo ha scritto su Telegram il portavoce dell'amministrazione militare diSergey Bratchuk, aggiungendo che i razzi sono stati sparati "dal complessostico costiero dal territorio della Crimea. Isono stati distrutti in aria dalle difese aeree ucraine".

Il Sukhoi 25 sorvola a tutta velocità la campagna, rimanendo a quota molto bassa per sfuggire ai radar della contraerea russa. La missione di un cacciabombardiere ucraino ripresa dalla…