Tra 13 giorni Paolo Maldini | rottura totale col Milan? Una bomba su rossoneri e calciomercato

(Di sabato 18 giugno 2022), forse ora abbiamo un problema. Il mercato dei campioni d'Italia in carica è fondamentalmente in stallo: al momento si registrano solo operazioni già programmate da mesi (l'arrivo dei centrocampisti Adli dal Bordeaux, acquistato a gennaio, e il ritorno di Pobega dal prestito al Torino, ma il suo futuro è tutto da scrivere). Sembrano quasi fatti i riscatti "di contorno" di Florenzi e Messias, anche se la trattativa con Roma e Crotone è ancora in corso per limare al ribasso il prezzo, secondo il "Metodo Tonali" già sperimentato con enorme successo un anno fa. Ma di grossi nomi, per ora, solo i titoli. E sempre uguali. Ogni giorno sembra arrivato il momento di Sanches e Botman dal Lille, o di De Ketelaere o Noa Lang dal Bruges. Ogni giorno le parti (ora il club, ora il giocatore) sembrano "a un passo" dal sì, salvo ricominciare la telenovela poche ore dopo. ...