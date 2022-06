Scaroni polemico | “La nostra Serie A è diventata una Serie B se comparata con gli altri grandi campionati europei”

Pubblicità

Spazio Milan

Fioccano le reazioni su twitter e in tanti colgono un aspetto positivo: 'Non per essere, ... 'si scordi la capienza di 55mila però, serve almeno 70k' ma anche: 'E se rimanerimane pure ......di Confindustria dove non hanno gradito la sua disponibilità all'incarico (propostogli da, ... Che ci sia anche un intentoverso Gravina è documentato dal no alla richiesta di spostare ... Polemica per lo striscione contro l'Inter: la reazione del presidente del Milan! Su questo ribadisco: abbiamo una tale urgenza di una struttura che il progetto che farà prima sarà il preferito Speriamo di concludere il dibattito pubblico, poi ci saranno i ricorsi al Tar: se tutto ...Speriamo di concludere il dibattito pubblico, poi ci saranno i ricorsi al Tar: se tutto va bene entro fine anno potremmo avere concluso questa fase" Le parole di Scaroni possono essere anche una ...