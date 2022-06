Poste Italiane, disservizi a pioggia per PostePay, Bancoposta e app: che succede? (Di sabato 18 giugno 2022) Quella di ieri è stata una giornata di passione per Poste Italiane. Un vero e proprio venerdì 17 per l’azienda nostrana, non tanto per dei disservizi nella consegna della posta, quanto per i problemi registrati online. Poste Italiane. 18/6/2022 – Computermagazine.itCome riferito da Everyeye attraverso il proprio sito, sono state numerose le segnalazioni emerse in rete, così come è stato confermato anche dal sito Downdetector. Nel giro di circa 40 minuti, i vari servizi di Poste Italiane online hanno smesso di funzionare, creando non pochi disagi a tutti coloro che stavano effettuando delle operazioni telematiche. Poste Italiane. 18/6/2022 – Computermagazine.itPoste Italiane, GIORNATA ... Leggi su computermagazine (Di sabato 18 giugno 2022) Quella di ieri è stata una giornata di passione per. Un vero e proprio venerdì 17 per l’azienda nostrana, non tanto per deinella consegna della posta, quanto per i problemi registrati online.. 18/6/2022 – Computermagazine.itCome riferito da Everyeye attraverso il proprio sito, sono state numerose le segnalazioni emerse in rete, così come è stato confermato anche dal sito Downdetector. Nel giro di circa 40 minuti, i vari servizi dionline hanno smesso di funzionare, creando non pochi disagi a tutti coloro che stavano effettuando delle operazioni telematiche.. 18/6/2022 – Computermagazine.it, GIORNATA ...

