Papa Francesco contro le fake news | L' informazione sia pulita | onesta e completa

(Di sabato 18 giugno 2022) In occasione dell'incon i Paolini, il pontefice ha chiesto che la divulgazione di notizie sia 'nitida e chiara' perché 'c'è il pericolo di trasformare la realtà'. E poi cita la fiaba di ...

Domenica 19 giugno, a partire dalle 11.20, nella chiesa di San, la messa dei Quartieri e ... la rievocazione dello storico incontro tra il Barbarossa e i messi diAdriano IV, nell'anno ...In occasione dell'incontro con i Paolini, il pontefice ha chiesto che la divulgazione di notizie sia "nitida e chiara" perché "c'è il pericolo di trasformare la realtà". E poi cita la fiaba di Cappucc ...VATICANO – "L'informazione deve essere pulita, onesta, completa". E' quanto auspica Papa Francesco che oggi è tornato a stigmatizzare il mondo delle fake news. Lo ha fatto in un incontro con i Paolini ...