Omicidio a Scisciano, uccide l'amico e trasporta il cadavere in scooter (Di sabato 18 giugno 2022) Avrebbe ucciso un uomo di 54 anni e poi l'avrebbe trascinato in un sacco di plastica legato a uno scooter per occultare il cadavere nelle campagne. E' l'orrore documentato a Scisciano, in provincia di Napoli, da un filmato di videosorveglianza. Scisciano, lo uccide e trascina il cadavere col motorino Questa mattina i carabinieri di San

