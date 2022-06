Napoli, sirene dal Belgio per Mertens: Van Bommel lo vuole all’Anversa (Di sabato 18 giugno 2022) Regna l’incertezza sul futuro di Dries Mertens, sempre più lontano dal Napoli. L’attaccante belga probabilmente non rinnoverà il contratto con i partenopei e si sta già guardando intorno. In Italia lo vorrebbe la Lazio di Sarri, allenatore che lo ha già allenato proprio a Napoli, ma non mancano neppure le proposte dall’esterno. In particolare, come riportato da NHL Sport, a chiamare Mertens è stato Mark Van Bommel, allenatore dell’Anversa. L’ex calciatore guida attualmente il club belga, dove milita anche Radja Nainggolan, e per Dries si tratterebbe di un ritorno in patria. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Regna l’incertezza sul futuro di Dries, sempre più lontano dal. L’attaccante belga probabilmente non rinnoverà il contratto con i partenopei e si sta già guardando intorno. In Italia lo vorrebbe la Lazio di Sarri, allenatore che lo ha già allenato proprio a, ma non mancano neppure le proposte dall’esterno. In particolare, come riportato da NHL Sport, a chiamareè stato Mark Van, allenatore dell’Anversa. L’ex calciatore guida attualmente il club belga, dove milita anche Radja Nainggolan, e per Dries si tratterebbe di un ritorno in patria. SportFace.

