Maturità: mascherina raccomandata in alcune circostanze, ma colloquio senza per favorire comunicazione (Di sabato 18 giugno 2022) La nota ministeriale 828 del 16 giugno fornisce ulteriori indicazioni sullo svolgimento in sicurezza delle prove degli esami di Stato, dopo l’ordinanza del ministero della Salute che fa decadere l’obbligo di indossare le mascherine. Il 22 giugno i candidati saranno impegnati con la prima prova di italiano, a carattere nazionale. Un ritorno agli scritti dopo due anni di solo colloquio a causa della pandemia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 18 giugno 2022) La nota ministeriale 828 del 16 giugno fornisce ulteriori indicazioni sullo svolgimento in sicurezza delle prove degli esami di Stato, dopo l’ordinanza del ministero della Salute che fa decadere l’obbligo di indossare le mascherine. Il 22 giugno i candidati saranno impegnati con la prima prova di italiano, a carattere nazionale. Un ritorno agli scritti dopo due anni di soloa causa della pandemia. L'articolo .

