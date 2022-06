Lo scontro nel M5S fa fibrillare pure Letta (Di sabato 18 giugno 2022) Sarà decisivo il voto sulla guerra in Ucraina ma la guerra tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte è ormai dichiarata e dalle chat interne e i borbotti si è spostata su televisioni e giornali. Da una parte il ministro degli Esteri sembra sempre il più draghiano nei modi e nei contenuti politici, convinto che sostenere questo governo sia l’unico gesto di responsabilità per il Movimento, Conte invece insiste sull’identità del M5S come obiettivo primario, anche a costo di uscire dal governo. Sarà decisivo il voto sulla guerra in Ucraina, ma nel M5S la guerra tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte è ormai dichiarata Qualcuno intanto sommessamente fa notare che forse dietro a tutta questa fibrillazione ci sia la regola del doppio mandato che impedirebbe a molti parlamentari pentastellati di continuare l’attività politica (del resto era questo lo spirito originale del Movimento). Di certo i risultati ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 18 giugno 2022) Sarà decisivo il voto sulla guerra in Ucraina ma la guerra tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte è ormai dichiarata e dalle chat interne e i borbotti si è spostata su televisioni e giornali. Da una parte il ministro degli Esteri sembra sempre il più draghiano nei modi e nei contenuti politici, convinto che sostenere questo governo sia l’unico gesto di responsabilità per il Movimento, Conte invece insiste sull’identità del M5S come obiettivo primario, anche a costo di uscire dal governo. Sarà decisivo il voto sulla guerra in Ucraina, ma nel M5S la guerra tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte è ormai dichiarata Qualcuno intanto sommessamente fa notare che forse dietro a tutta questa fibrillazione ci sia la regola del doppio mandato che impedirebbe a molti parlamentari pentastellati di continuare l’attività politica (del resto era questo lo spirito originale del Movimento). Di certo i risultati ...

