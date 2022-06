L’Europa deve decidere cosa fare col gas (Di sabato 18 giugno 2022) Il prezzo è aumentato molto a causa dei tagli di Gazprom, ma la preoccupazione dei governi europei riguarda quello che succederà dopo l'estate Leggi su ilpost (Di sabato 18 giugno 2022) Il prezzo è aumentato molto a causa dei tagli di Gazprom, ma la preoccupazione dei governi europei riguarda quello che succederà dopo l'estate

