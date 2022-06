In barca a vela contro gli scogli, choc al Trave. A bordo due uomini soccorsi con il gommone di salvamento di Portonovo (Di sabato 18 giugno 2022) ANCONA Paura al Trave, dove una barca a vela lunga 9 metri è finita contro gli scogli, restando incagliata. A bordo c'erano due uomini, un 79enne e un suo amico 70enne, che sono stati soccorsi dal ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 18 giugno 2022) ANCONA Paura al, dove unalunga 9 metri è finitagli, restando incagliata. Ac'erano due, un 79enne e un suo amico 70enne, che sono statidal ...

Pubblicità

AlquilarBarco : Bozzelli Organizzatori di Coperta per Barca al Miglior Prezzo - AnsaMarche : Giornata Leucemia: pazienti ematologici in barca a vela. Iniziativa Ail Ancona-Macerata 'Sognando Itaca' - AnsaCalabria : Migranti: ancora sbarchi nella Locride, arrivati in 137. Tante donne e bimbi piccoli soccorsi a bordo di una barca… - lametino : Ancora sbarchi nella Locride, arrivati 137 migranti a bordo di una barca a vela - - Zerogradinord : J/70 Cup Rimini, Programma intenso nel Day 2: Five for Fighting è miglior barca del giorno, ma Patakin mantiene il -