Il lato sostenibile delle realtà imprenditoriali | press workshop allo Zoo di Napoli

Leggi su ildenaro

(Di sabato 18 giugno 2022) Si terrào lo Zoo digiovedì 23 giugno 2022 – dalle 10.00 alle14.00, il Corso/sul. “In unaimprenditoriale così variegata, come quella del nostro territorio, l’idea di accorpare e per certi versi mettere a confronto o ancora in sinergia,molto diverse per tipologia e argomento, diventa opportunità di conoscenza e crescita, per chi ha scelto il mestiere di giornalista nella volontà di appagare curiosità sane e perché no, aprire orizzonti professionali a nuove e sempre più entusiasmanti azioni arricchenti”, spiegano gli organizzatori. “Verificare e approfondire i contenuti dal vivo, in un breve confronto di alcune ...