Gardaland, manca personale: alcune attrazioni chiudono in anticipo (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – Gardaland costretto a chiudere alcune attrazioni in anticipo per mancanza di personale. Come spiega l'amministratore delegato, Sabrina De Carvalho, in una nota, "da oggi, con l'estensione dell'apertura del Parco fino alle 23.00, solo alcune attrazioni saranno temporaneamente chiuse dopo le 19.00 a causa delle difficoltà che Gardaland, come tutto il settore del turismo, sta riscontrando nella ricerca di personale da assumere per la stagione estiva". "Durante l'orario diurno, tutte le attrazioni del Parco sono sempre state e continuano a restare aperte", assicura l'ad. E "stiamo continuando ad assumere, attivando tutti gli strumenti per integrare il personale ancora ...

