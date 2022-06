Emma Marrone, la camicia aperta fa impazzire i fan | Che scollatura (Di sabato 18 giugno 2022) I fan di Emma Marrone sono andati fuori di testa davanti a questa foto pazzesca: avete visto che scollatura? Guardate con attenzione. La camicia della nota artista ha scatenato non poco le reazioni dei fan, ai quali non è sfuggito un dettaglio incredibile. Avete visto di che cosa si tratta? Nella storia della musica italiana, L'articolo Emma Marrone, la camicia aperta fa impazzire i fan Che scollatura chemusica.it. Leggi su chemusica (Di sabato 18 giugno 2022) I fan disono andati fuori di testa davanti a questa foto pazzesca: avete visto che? Guardate con attenzione. Ladella nota artista ha scatenato non poco le reazioni dei fan, ai quali non è sfuggito un dettaglio incredibile. Avete visto di che cosa si tratta? Nella storia della musica italiana, L'articolo, lafai fan Chechemusica.it.

Pubblicità

fanpage : Al concerto di #UnaNessunaCentomila a Campovolo un ragazzo del pubblico si è sentito male: ad accorgersene è stata… - marcosalemi67 : @RobbyItaliano Coglione, lo hai capito o no che è un articolo fake, che i due nella foto sono Emma Marrone e Kanye… - legenrehumain : RT @antonia53: Hai perso la seconda occasione per tacere! Quasi da record - antonia53 : Hai perso la seconda occasione per tacere! Quasi da record - GuitarDaniele : Subito dopo che ho sconosciuto Emma Marrone su Facebook . . . non lo so cosa sia successo ma al mio risveglio dal… -