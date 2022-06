Elena Del Pozzo uccisa con 11 coltellate, l’autopsia: «Ma la bimba non è morta subito» (Di sabato 18 giugno 2022) Sarebbero state almeno 11 le coltellate subite dalla piccola Elena Del Pozzo, la bambina di 5 anni uccisa dalla madre 23enne Martina Patti. Secondo i primi risultati dell’autopsia, il colpo letale per la bambina di 5 anni sarebbe stato solo uno, quello che le ha reciso i vasi dell’arteria succlavia. La piccola però non sarebbe morta subito. L’esame autoptico avrebbe anche chiarito anche l’orario del decesso, fissato intorno alle 13, cioè un’ora dopo che la bambina aveva pranzato a scuola, da dove poi la mamma è andata a prenderla. Dall’ospedale Cannizzaro di Catania sono attesi anche gli esami tossicologici sulla bambina. Test richiesti dalla procura per verificare se la bambina sia stata eventualmente sedata dalla madre, prima di ... Leggi su open.online (Di sabato 18 giugno 2022) Sarebbero state almeno 11 lesubite dalla piccolaDel, la bambina di 5 annidalla madre 23enne Martina Patti. Secondo i primi risultati del, il colpo letale per la bambina di 5 anni sarebbe stato solo uno, quello che le ha reciso i vasi dell’arteria succlavia. La piccola però non sarebbe. L’esame autoptico avrebbe anche chiarito anche l’orario del decesso, fissato intorno alle 13, cioè un’ora dopo che la bambina aveva pranzato a scuola, da dove poi la mamma è andata a prenderla. Dall’ospedale Cannizzaro di Catania sono attesi anche gli esami tossicologici sulla bambina. Test richiesti dalla procura per verificare se la bambina sia stata eventualmente sedata dalla madre, prima di ...

