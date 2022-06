DIRETTA F1, GP Canada 2022 LIVE: prende il via la FP3, la pioggia domina la scena a Montreal (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.04 Magnussen è il primo a lanciarsi, ma fa parecchia fatica a tenere in strada la sua Haas. Attenzione, inizia il sabato anche di Leclerc. 19.03 Sarà davvero complicato portare in temperatura le gomme, con l’asfalto che è fermo a 11°. Condizioni da pieno autunno oggi a Montreal… 19.02 Entra in azione anche Schumacher, mentre la pista si presenta molto bagnata con diverse pozze in alcuni punti 19.01 Subito Magnussen in pista con gomme da bagnato estremo, il danese è seguito dalle due Alfa Romeo 19.00 SEMAFORO VERDE!!!!!! SCATTA LA FP3 DEL GP DEL Canada DI F1!!!!!!!!! 18.58 Pochi istanti e si parte! Tutto pronto a Montreal! 18.56 Il meteo è davvero inclemente sul tracciato canadese. Al momento la pioggia detta legge e le temperature sono ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.04 Magnussen è il primo a lanciarsi, ma fa parecchia fatica a tenere in strada la sua Haas. Attenzione, inizia il sabato anche di Leclerc. 19.03 Sarà davvero complicato portare in temperatura le gomme, con l’asfalto che è fermo a 11°. Condizioni da pieno autunno oggi a… 19.02 Entra in azione anche Schumacher, mentre la pista si presenta molto bagnata con diverse pozze in alcuni punti 19.01 Subito Magnussen in pista con gomme da bagnato estremo, il danese è seguito dalle due Alfa Romeo 19.00 SEMAFORO VERDE!!!!!! SCATTA LA FP3 DEL GP DELDI F1!!!!!!!!! 18.58 Pochi istanti e si parte! Tutto pronto a! 18.56 Il meteo è davvero inclemente sul tracciato canadese. Al momento ladetta legge e le temperature sono ...

