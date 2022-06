Byron Moreno e il furto all' Italia ai Mondiali 2002 Corruzione? Cosa mi dissero i coreani in campo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 giugno 2022) Per glini, il nome diè sinonimo di "peggior arbitro della storia" se non addirittura "scandalo". Il direttore di gara dell'Ecuador fu il protagonista (disastroso) del famigerato ottavo di finale del Mondialequando i padroni di casa della Corea del Sud eliminarono a sorpresa gli azzurri del ct Trapattoni 2-1 ai supplementari anche grazie ad almeno una mezza dozzina di decisioni arbitrali controverse. Intervistato da Fanpage, però,declina ogni responsabilità e anzi assicura: "Non esistono arbitraggi perfetti, tutti abbiamo il diritto di sbagliarci mentre siamo vivi. Siamo onesti, non è corretto dire che in Corea-l'influenza dell'arbitro sia stata decisiva. Sul gol dell'Vieri era stato trattenuto, e se non avesse segnato ...