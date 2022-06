Brutte notizie per Filippo Bisciglia. Ma si apre una strada nuova: quale? (Di sabato 18 giugno 2022) Filippo Bisciglia è uno dei conduttori più amati dei programmi di Maria De Filippi. Sebbene abbia avuto il timone solo di Temptation Island nella versione originale, in realtà è stato quello più apprezzato in assoluto. Eppure ora sta per arrivare uno stravolgimento lavorativo nella sua vita. Filippo Bisciglia fuori da Mediaset dopo Temptation Island? Temptation Island ha chiuso i battenti. Nessuna versione autunnale. È finito, semplicemente e inspiegabilmente, visti gli ottimi risultati di ascolti. E Filippo Bisciglia che fine ha fatto? Secondo il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, il suo destino è segnato. Mediaset ha lasciato andare il conduttore e ora Filippo Bisciglia sarebbe in trattativa per il canale Nove. Dopo otto anni ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 18 giugno 2022)è uno dei conduttori più amati dei programmi di Maria De Filippi. Sebbene abbia avuto il timone solo di Temptation Island nella versione originale, in realtà è stato quello più apprezzato in assoluto. Eppure ora sta per arrivare uno stravolgimento lavorativo nella sua vita.fuori da Mediaset dopo Temptation Island? Temptation Island ha chiuso i battenti. Nessuna versione autunnale. È finito, semplicemente e inspiegabilmente, visti gli ottimi risultati di ascolti. Eche fine ha fatto? Secondo il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, il suo destino è segnato. Mediaset ha lasciato andare il conduttore e orasarebbe in trattativa per il canale Nove. Dopo otto anni ...

