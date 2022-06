“Basta armi all’Ucraina”. Arriva la bozza della risoluzione a firma M5s (Di sabato 18 giugno 2022) “Mette a rischio la sicurezza dell’Italia” dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. E la viceministra grillina all’Economia Laura Castelli avverte: “Non voterei il documento”. Sono solo due delle reazioni alla bozza della risoluzione a firma Movimento 5 stelle in cui si parla di “non procedere, stante l’attuale quadro bellico in atto, a ulteriori invii di armamenti”. Al documento starebbero lavorando alcuni senatori del M5s, in vista dell’intervento del 21 giugno di Mario Draghi al Senato, prima del Consiglio europeo sulla crisi ucraina. La bozza della risoluzione Come si legge sull’Ansa, la bozza della risoluzione impegna il governo a: “promuovere, alla luce dell’attuale situazione politico-militare, nelle ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) “Mette a rischio la sicurezza dell’Italia” dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. E la viceministra grillina all’Economia Laura Castelli avverte: “Non voterei il documento”. Sono solo due delle reazioni allaMovimento 5 stelle in cui si parla di “non procedere, stante l’attuale quadro bellico in atto, a ulteriori invii di armamenti”. Al documento starebbero lavorando alcuni senatori del M5s, in vista dell’intervento del 21 giugno di Mario Draghi al Senato, prima del Consiglio europeo sulla crisi ucraina. LaCome si legge sull’Ansa, laimpegna il governo a: “promuovere, alla luce dell’attuale situazione politico-militare, nelle ...

