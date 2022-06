Angela Celentano, scomparsa 26 anni fa, i genitori sono certi che sia viva: “E’ stata rapita”, dicono (Di sabato 18 giugno 2022) La speranza, a volte, diventa l’unico motivo per cui ci si alza dal letto la mattina. Così è per i genitori di Angela Celentano che, a distanza di 26 anni dalla scomparsa, ancora sperano che la figlia sia viva. sono passati 26 anni dalla scomparsa di Angela Celentano che, all’epoca, era una bimba. Era il 10 agosto 1996, una data che i genitori di Angela non scorderanno mai. Una storia molto simile a quella di Denise Pipitone. ANSA/CESARE ABBATELa mamma e il papà – Maria e Catello – nonostante siano ormai trascorsi cinque lustri continuano a sperare e a credere che la figlia sia viva. “Sentiamo che Angela è ... Leggi su formatonews (Di sabato 18 giugno 2022) La speranza, a volte, diventa l’unico motivo per cui ci si alza dal letto la mattina. Così è per idiche, a distanza di 26dalla, ancora sperano che la figlia siapassati 26dalladiche, all’epoca, era una bimba. Era il 10 agosto 1996, una data che idinon scorderanno mai. Una storia molto simile a quella di Denise Pipitone. ANSA/CESARE ABBATELa mamma e il papà – Maria e Catello – nonostante siano ormai trascorsi cinque lustri continuano a sperare e a credere che la figlia sia. “Sentiamo cheè ...

