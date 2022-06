Alessandra Amoroso, l’amicizia con Matilde Gioli: “Confrontarmi con lei è come confrontarmi con me stessa” (Di sabato 18 giugno 2022) Alessandra Amoroso durante la recentissima intervista a Verissimo ha parlato dell’amicizia che la lega all’attrice Matilde Gioli. Le due sono apparse insieme per la prima volta quando hanno realizzato un’esibizione speciale per i lavoratori del mondo dello spettacolo durante il Festival di Sanremo 2021. In seguito a questa performance l’attrice e la cantante si sono ritrovate a collaborare per il video del singolo della Amoroso, Sorriso Grande. La conduttrice Silvia Toffanin nel corso della partecipazione dell’artista che vedremo sul palco di San Siro il prossimo 13 luglio al talk di Canale 5, aveva mostrato un video saluto della Gioli impegnata sul set di Doc – Nelle Tue Mani Alessandra Amoroso e l’amicizia con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 giugno 2022)durante la recentissima intervista a Verissimo ha parlato delche la lega all’attrice. Le due sono apparse insieme per la prima volta quando hanno realizzato un’esibizione speciale per i lavoratori del mondo dello spettacolo durante il Festival di Sanremo 2021. In seguito a questa performance l’attrice e la cantante si sono ritrovate a collaborare per il video del singolo della, Sorriso Grande. La conduttrice Silvia Toffanin nel corso della partecipazione dell’artista che vedremo sul palco di San Siro il prossimo 13 luglio al talk di Canale 5, aveva mostrato un video saluto dellaimpegnata sul set di Doc – Nelle Tue Manicon ...

