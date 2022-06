Zaniolo | 'L'interesse delle big fa piacere Addio? Mi mancherebbero tante persone Io erede di Dybala ''

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : Zaniolo: 'Io erede di Dybala? Vediamo. L'interesse delle big mi fa piacere ma non mi distrae' - pasqlaragione : Zaniolo: “Interesse delle grandi fa piacere, mi motiva: voglio dimostrare che è giusto. Tra obiettivi raggiunti c’è… - corgiallorosso : #Zaniolo: “Fa piacere l’interesse delle big. Addio alla Roma? Se dovesse succedere, mi mancherebbero tante persone”… - teladoiotokyo : Zaniolo: L?obiettivo di quest?anno era tornare ad essere un calciatore. L?interesse delle grandi squadre mi fa piac… - VoceGiallorossa : ??? Zaniolo: 'L'interesse di altre squadre mi motiva. Se dovessi andare via, mi mancherebbero tante persone' #ASRoma… -

TUTTO mercato WEB

... i nomi più apprezzati sono sempre quelli di Berardi, Kostic e. Nel frattempo, Alvaro ... Per Skriniar resta forte anche l'del PSG. I francesi hanno offerto 50 milioni più un giocatore ...Come scrive Serena Gentile su La Gazzetta dello Sport , Nicolòpotrebbe essere in barca a ... Soprattutto se si parla di mercato: "L'delle grandi squadre mi fa piacere. E questo no, ... Zaniolo: "Io erede di Dybala Vediamo. L'interesse delle big mi fa piacere ma non mi distrae" Nicolò Zaniolo tra Roma e mercato: "Voglio dimostrare che sia giusto essere accostato ai top club. Erede di Dybala Eccessivo il paragone con lui".Nicolò Zaniolo su Gazzetta: "Io erede di Dybala Vedremo...L’attaccante della Roma: «L’interesse delle grandi mi fa piacere Ibra Giocare contro di lui è ...