Valeria Marini lanciata la bomba: "E' stata scartata da Carlo Conti per Tale e quale show"

Valeria Marini è stata scartata dalle selezioni della prossima stagione di Tale e quale show, il programma di Carlo Conti. A lanciare l'indiscrezione è stato Alberto Dandolo. Valeria Marini sarebbe stata eliminata da Tale e quale show e l'indiscrezione sarebbe stata annunciata proprio da Alberto Dandolo. Sarebbe una notizia davvero clamorosa, visto che stiamo parlando di una delle showgirl più amate di sempre ed una delle più famose del nostro paese. Adesso ad annunciare questa notizia è stato Alberto Dandolo, in una rubrica che viene pubblicata sul Magazine Oggi.

