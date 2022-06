Top Gun: Maverick: la reazione di Miles Teller al suo video a torso nudo divenuto virale (Di venerdì 17 giugno 2022) Miles Teller ha appena rotto il ghiaccio a proposito della sequenza di Top Gun: Maverick che è divenuta virale nelle ultime ore: si tratta di una scena in cui l'attore balla a torso nudo. Nessuno al mondo ha mai dimenticato la celebre sequenza della partita di pallavolo di Top Gun e mentre Top Gun: Maverick viene lodato, molti fan stanno condividendo un video in cui Miles Teller balla a torso nudo: il breve filmato è letteralmente diventato virale online ed è perfino stato trasformato in un meme. Parlando con Extra del suo film nuovo di zecca, anch'esso diretto da Joseph Kosinski, intitolato Spiderhead, Teller ha rivelato che il passo di danza presente ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 giugno 2022)ha appena rotto il ghiaccio a proposito della sequenza di Top Gun:che è divenutanelle ultime ore: si tratta di una scena in cui l'attore balla a. Nessuno al mondo ha mai dimenticato la celebre sequenza della partita di pallavolo di Top Gun e mentre Top Gun:viene lodato, molti fan stanno condividendo unin cuiballa a: il breve filmato è letteralmente diventatoonline ed è perfino stato trasformato in un meme. Parlando con Extra del suo film nuovo di zecca, anch'esso diretto da Joseph Kosinski, intitolato Spiderhead,ha rivelato che il passo di danza presente ...

